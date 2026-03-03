Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha fatto il punto sul campionato a margine dell'inaugurazione di un campo nell'ambito del programma FC FUTURES, in collaborazione con la Lega Serie A ed Electronic Arts: "Derby decisivo per lo scudetto? Se dovesse vincere l'Inter, probabilmente sì. Nell'altro caso no, ma l'Inter ha un grande vantaggio, ci sono sempre meno partite, non ha più la Champions. Se l'Inter dovesse vincere il derby, avrebbe lo scudetto in mano. L'eliminazione dalla Champions non credo che lascerà strascichi, la squadra è solida, forte, l'organico è ampio e importante, ci sono giocatori forti e un allenatore che ha stupito tanti ma non me, ho avuto la fortuna di giocarci insieme e di vederlo allenare la Primavera quando giocavo lì, non ho mai avuto dubbi su di lui.