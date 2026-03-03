Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, ha fatto il punto sul campionato a margine dell'inaugurazione di un campo nell'ambito del programma FC FUTURES, in collaborazione con la Lega Serie A ed Electronic Arts: "Derby decisivo per lo scudetto? Se dovesse vincere l'Inter, probabilmente sì. Nell'altro caso no, ma l'Inter ha un grande vantaggio, ci sono sempre meno partite, non ha più la Champions. Se l'Inter dovesse vincere il derby, avrebbe lo scudetto in mano. L'eliminazione dalla Champions non credo che lascerà strascichi, la squadra è solida, forte, l'organico è ampio e importante, ci sono giocatori forti e un allenatore che ha stupito tanti ma non me, ho avuto la fortuna di giocarci insieme e di vederlo allenare la Primavera quando giocavo lì, non ho mai avuto dubbi su di lui.
Ranocchia: “Se l’Inter dovesse vincere il derby, avrebbe lo scudetto in mano”
Non è un'Inter da ricostruire, ha un grande vantaggio in campionato, stasera gioca la semifinale di andata di Coppa Italia: la Champions è un obiettivo importante per squadre come l'Inter ma è difficile, non tutti gli anni puoi pensare di arrivare fino in fondo. La settimana del derby? L'ha descritta bene Leao, per la città è la partita più importante, che può indirizzare in maniera prepotente il campionato, partita sempre bella da giocare e da vivere. Mi auguro che sia un bello spettacolo per il calcio italiano.
L'assenza di Lautaro? Pesa in qualsiasi partita, però l'Inter ha una rosa così tanto ampia e forte che troverà le soluzioni. Pio Esposito sta facendo un grandissimo campionato, sta esplodendo e mi auguro continuerà a crescere. Avere Lautaro naturalmente però è sempre importante, dovranno trovare altre soluzioni".
