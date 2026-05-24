Le immagini di DAZN hanno mostrato un acceso confronto tra i bianconeri e alcuni ultras juventini. A spiegare cosa stesse succedendo è intervenuto Damien Comolli

Marco Macca Redattore 24 maggio - 20:38

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Atmosfera infuocata a Torino prima del derby tra Toro e Juventus. Le immagini di DAZN hanno mostrato un acceso confronto tra i bianconeri e alcuni ultras juventini. A spiegare cosa stesse succedendo, prima della partita, è intervenuto Damien Comolli, dg della Juve:

"Non è un confronto tra i nostri tifosi e Locatelli. C'è un nostro tifoso all'ospedale in condizioni gravi e i nostri tifosi non vorrebbero giocare la partita, che però non è a rischio. Oggi la gara è molto importante per noi e per i tifosi. Mi dispiace che il nostro pubblico non sia contento, ma è importante vincere per tutti. Poi, vedremo quale sarà la classifica. Non c'è un piano che cambia in base alla classifica, vogliamo a prescindere costruire una squadra importante con l'allenatore che possa vincere in futuro. Non cambia nulla se con la Champions o meno".

"Chiaramente continueremo con Spalletti: ho parlato con lui dopo la Fiorentina e gli ho detto che il nostro piano è chiaro e lui vuole continuare con noi per riportare la Juventus a vincere. Abbiamo firmato un contratto di più di due anni e siamo un tutt'uno con lui".

(Fonte: DAZN)