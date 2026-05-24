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fcinter1908 news interviste Milan, Tare: “Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo dopo tante voci. Il mio futuro…”
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Milan, Tare: “Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo dopo tante voci. Il mio futuro…”
Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Milan-Cagliari, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha rilasciato queste dichiarazioni
Intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Milan-Cagliari, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha rilasciato queste dichiarazioni:
"Abbiamo provato a chiuderci da tutte le voci di questa settimana. Vogliamo festeggiare insieme ai nostri tifosi il traguardo che ci siamo posti a inizio stagione, dopo una settimana fondamentale. Modric? Penso che alla fine resterà, è un tifoso del Milan e ci tiene a questa piazza e si è affezionato, sono convinto che alla fine la sua decisione sarà di restare".
"Il mio futuro? Siamo pagati per fare risultati: come ha detto Max ieri, è importante concentrarci tutti su questo traguardo. Da domani, poi, pianificheremo tutto ciò che riguarda il futuro".
(Fonte: DAZN)
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