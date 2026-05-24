"Abbiamo provato a chiuderci da tutte le voci di questa settimana. Vogliamo festeggiare insieme ai nostri tifosi il traguardo che ci siamo posti a inizio stagione, dopo una settimana fondamentale. Modric? Penso che alla fine resterà, è un tifoso del Milan e ci tiene a questa piazza e si è affezionato, sono convinto che alla fine la sua decisione sarà di restare".