Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport della Champions dell'Atalanta e di Juric:
Marino: “Estate complicata sul mercato? Pensiamo al campo. E Juric ha già…”
"Il mister vive con grande passione ed emozione l'avventura in Champions, ha capito subito la mentalità bergamasca e la cultura del lavoro al primo posto, sono convinto darà il massimo per la Champions League"
Estate complicata, alcuni casi ancora aperti: la Champions è una motivazione in più?
"Pensiamo al campo, a metà settembre inizierà la Champions. Il mercato finirà presto, pensiamo alla gara di sabato col Parma"
