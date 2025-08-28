FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Marino: “Estate complicata sul mercato? Pensiamo al campo. E Juric ha già…”

news

Marino: “Estate complicata sul mercato? Pensiamo al campo. E Juric ha già…”

Marino: “Estate complicata sul mercato? Pensiamo al campo. E Juric ha già…” - immagine 1
Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport della Champions dell'Atalanta e di Juric
Matteo Pifferi Redattore 

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport della Champions dell'Atalanta e di Juric:

"Il mister vive con grande passione ed emozione l'avventura in Champions, ha capito subito la mentalità bergamasca e la cultura del lavoro al primo posto, sono convinto darà il massimo per la Champions League"

Estate complicata, alcuni casi ancora aperti: la Champions è una motivazione in più?

"Pensiamo al campo, a metà settembre inizierà la Champions. Il mercato finirà presto, pensiamo alla gara di sabato col Parma"

Leggi anche
Marino: “Estate complicata sul mercato? Pensiamo al campo. E Juric ha già…”
Marotta: “Girone impegnativo. Taremi? Attesa sua decisione. Calhanoglu presente e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA