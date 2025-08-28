Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport della Champions dell'Atalanta e di Juric

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato così a Sky Sport della Champions dell'Atalanta e di Juric :

"Il mister vive con grande passione ed emozione l'avventura in Champions, ha capito subito la mentalità bergamasca e la cultura del lavoro al primo posto, sono convinto darà il massimo per la Champions League"