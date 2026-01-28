"Beh, per il momento sì, per il momento sì, nel senso che aveva un cammino molto diviso. Quattro partite facili, quattro partite difficili. Nel momento in cui aveva raccolto 12 punti nelle quattro partite facili, tutti ci siamo detti, “Vabbè, adesso qualche pareggio, una vittoria li farà ed entrerà tra i primi otto. Sono state storie diverse le tre partite che ha perduto. L'errore all'ultimo minuto contro l'Atletico Madrid in fase difensiva, il rigore ingenuo con Liverpool, l'Arsenal ha strameritato invece la vittoria. Però certamente stiamo parlando di una squadra che aveva fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni. E quindi tutti i discorsi che ci stavano, che erano logici, sulla superiorità dell'Arsenal, io a un certo punto però mi sono ricordato che non più tardi di otto mesi fa eravamo qui con gli occhi fuori dalla testa per quello che l'Inter era in grado di fare contro il Bayern Monaco e contro il Barcellona. E quindi è evidente che Chivu ha riportato questo fatto che l'Inter faccia tutti i punti contro le squadre più deboli. Lo ha fatto in Champions, lo ha fatto soprattutto in campionato. Ha riportato l'Inter a essere una squadra con la sua logica matematica. Però in Europa occorre qualche cosa di più e questo qualche cosa di più per superare gli ostacoli più alti deve ancora ritrovarla".