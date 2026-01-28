Marotta: “Diaby, possibilità minime. Pronti a investire anche subito ma…”

Le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport prima della sfida di Champions League di questa sera tra Borussia e Inter

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto a di Sky Sport prima della sfida tra Borussia Dortmund e Inter, gara in programma questa sera alle 21 e valida per l'ottava giornata della League Phase di Champions League.

In palio c'è la qualificazione agli ottavi e ai playoff di questa edizione della competizione, con la squadra di Chivu che se la vedrà al Signal Iduna Park con i gialloneri di Kovac.

Di seguito le sue dichiarazione:

Ci sperate ancora negli ottavi?

"Intanto conta la prestazione che dobbiamo garantire e offrire stasera, perché sicuramente è un test importante per darci maggiore sicurezza ad affrontare il proseguo della stagione. Chiaramente entrare negli ottavi direttamente credo che sia abbastanza difficile, ma dobbiamo prepararci a fare poi i play-off, questo è un dato abbastanza scontato".

Sul mercato:

"Intanto ci sono due considerazioni da fare. La prima è che non siamo in una situazione di emergenza, la seconda è che da questo mercato vogliamo rafforzare la rosa a disposizione. Non è facile trovare giocatori che si possono inserire dal punto di vista qualitativo a questo gruppo, per cui non c'è nessuna preclusione anche in temi di eventuali investimenti, ma dobbiamo trovare i giocatori. E' quello che stiamo facendo, Ausilio e Baccin stanno sondando alcune piste e vediamo da qua a fine mercato quello che succederà, però sottolineo come questo gruppo comunque sta rispondendo appieno a quelli che sono gli obiettivi stagionali".

Moussa Diaby può essere la sorpresa di questi ultimi cinque giorni di mercato nerazzurro?

"Quando parlavo di sondaggi che stiamo facendo, non nascondo che ci sia anche questa ipotesi, ma un'ipotesi oggi molto remota perché è un giocatore che è importante per la squadra, per la ripartenenza. Ma comunque è stata un'operazione, come tu hai sottolineato, molto onerosa, per cui direi che i percentuali sono minimi, ma comunque noi lo affrontiamo, questo sondaggio, sempre con la tranquillità, senza fare ulteriore pressioni. Vediamo quello che succede in questi giorni.

Risultati in Champions delle italiane?

"12 punti in meno? È sicuramente un dato di fatto. Ho fatto anche io questa riflessione e mi rendo conto come ci sia stato un processo involutivo rispetto alla stagione passata. Poi dobbiamo considerare che per il ranking contano anche le altre competizioni in cui noi partecipiamo. In questo momento siamo anche vicini, purtroppo, al Portogallo, alla Spagna. Quindi, io ho una posizione diversa, peggiore, rispetto a quella dell'anno scorso. Vediamo la giornata di oggi che cosa ci riserva, vediamo cosa ci riserveranno le partite di Conference League e Europa League. Sarebbe un peccato. Però la fotografia mi pare molto nitida e chiara. Fa da padrone che il calcio inglese ha, praticamente, nelle prime otto di oggi, che oggi è un risultato parziale, poi mettiamo Bayer Monaco, Real Madrid, Barcellona e PSG, e credo che la valutazione è fatta. Il calcio italiano è in involuzione, è in difficoltà, non lo nascondiamo. Dobbiamo solo sperare di poter fare delle belle partite".