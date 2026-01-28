FC Inter 1908
Chiellini: “Italiane in CL? All’Inter manca qualche punto. Tutte e quattro…”

Le parole del dirigente bianconero prima della sfida di Champions contro il Monaco
Eva A. Provenzano
Giorgio Chiellini, prima della partita della Juve contro il Monaco, ha parlato ai microfoni di Skysport e ha replicato ad una riflessione generale di Capelloche diceva: "Tanti giocatori pagati profumatamente non sono integrati e non giocano e allora vuol dire che chi va a vedere i giocatori non sa chi acquista o li compra in base ai numeri. Ma serve trovare gli uomini".

Questa la risposta del dirigente ed ex difensore bianconero: «Purtroppo ne prendiamo atto, manca qualche risultato principale. L'Inter che ha fatto una campagna europea importante l'anno scorso ha qualche punto in meno che si è giocato nelle ultime partite. Sappiamo quanto sarebbe importante arrivare a fine anno con cinque strade in CL, sarebbe importante per il calcio italiano».

«È vero anche quello che dice mister Capello: tanti acquisti stanno facendo fatica ad integrarsi e lo vediamo in tanti club italiani. Uno cerca sempre di migliorarsi e a volte non ci riesce. Cerchiamo intanto di qualificarci tutte e quattro per i play-off, poi magari qualche bella sorpresa potrebbe arrivare per una delle prime tre, sarebbe un passo importante». 

Poi Chiellini ha risposto ad una domanda di Del Piero: «Tante difficoltà nel calcio italiano, in quali aree si può migliorare?». Questa la risposta del manager: «C'è un gap importante a livello economico. C'è bisogno anche del governo per il calcio italiano inteso come squadre, per poter competere. Il Decreto Crescita, che poi è stato abolito, ha permesso all'Inter di prendere campioni e arrivare in fondo alle competizioni. Per le Nazionali il processo è più lungo. I giovani stanno giocando, nelle rose ci sono e stanno giocando, è un percorso che va creato meglio, ma serviranno una decina di anni per renderlo efficace». 

(Fonte: SS24)

