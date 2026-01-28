Chiellini: “Italiane in CL? All’Inter manca qualche punto. Tutte e quattro…”

Le parole del dirigente bianconero prima della sfida di Champions contro il Monaco

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 20:45)

Giorgio Chiellini, prima della partita della Juve contro il Monaco, ha parlato ai microfoni di Skysport e ha replicato ad una riflessione generale di Capelloche diceva: "Tanti giocatori pagati profumatamente non sono integrati e non giocano e allora vuol dire che chi va a vedere i giocatori non sa chi acquista o li compra in base ai numeri. Ma serve trovare gli uomini".

Questa la risposta del dirigente ed ex difensore bianconero: «Purtroppo ne prendiamo atto, manca qualche risultato principale. L'Inter che ha fatto una campagna europea importante l'anno scorso ha qualche punto in meno che si è giocato nelle ultime partite. Sappiamo quanto sarebbe importante arrivare a fine anno con cinque strade in CL, sarebbe importante per il calcio italiano».

«È vero anche quello che dice mister Capello: tanti acquisti stanno facendo fatica ad integrarsi e lo vediamo in tanti club italiani. Uno cerca sempre di migliorarsi e a volte non ci riesce. Cerchiamo intanto di qualificarci tutte e quattro per i play-off, poi magari qualche bella sorpresa potrebbe arrivare per una delle prime tre, sarebbe un passo importante».

Poi Chiellini ha risposto ad una domanda di Del Piero: «Tante difficoltà nel calcio italiano, in quali aree si può migliorare?». Questa la risposta del manager: «C'è un gap importante a livello economico. C'è bisogno anche del governo per il calcio italiano inteso come squadre, per poter competere. Il Decreto Crescita, che poi è stato abolito, ha permesso all'Inter di prendere campioni e arrivare in fondo alle competizioni. Per le Nazionali il processo è più lungo. I giovani stanno giocando, nelle rose ci sono e stanno giocando, è un percorso che va creato meglio, ma serviranno una decina di anni per renderlo efficace».

(Fonte: SS24)