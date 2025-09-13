L'allenatore del Napoli ha parlato della vittoria della sua squadra contro la Fiorentina e dell'esordio in Champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 23:40)

Antonio Conte, dopo la vittoria del suo Napoliper tre a uno contro la Fiorentina, ha commentato così ai microfoni di DAZN: «Quello che vogliamo fare è continuare a crescere e alzare l'asticella. Siamo all'inizio, abbiamo introdotto tanto nuovi calciatori perché dovevamo per forza riempire la rosa. Inevitabile che la base della rosa debba continuare ad avere quella mentalità dell'anno scorso e che chi arriva si integri al meglio. Abbiamo bisogno di tutti. Le prestazioni di chi ha giocato per la prima volta sono state buone».

-Due delle cose che colpiscono del Napoli rispetto alla scorsa stagione è la ferocia in trasferta in uomo contro uomo e poi c'è un movimento di De Bruyne che può rimanere alto o giocare da playmaker...

Sul discorso di Kevin abbiam cercato di trovare una soluzione. Penso che un allenatore bravo deve cercare di trovare una soluzione, cercare di mettere i migliori, Lobotka-Anguissa e McTominay sono stati fondamentali nella vittoria dello scudetto. L'arrivo di Kevin poteva far presupporre che uno dei tre dovesse restare fuori o fare rotazione, ma il ruolon che stiamo ritagliando a Kevin sia perfetto per lui a cui piace giocare la palla ed essere libero di non dare punti di riferimento. La pressione la facevamo anche l'anno scorso, forse era meno evidente. Ma Juan Jesus andava nell'area avversaria. Pressare così ti espone a rischi ma devi essere bravo perché rischi tanto e per questo

-Un aggettivo per Hojlund?

Giovane e promettente.

De Bruyne?

Kevin è un po' il genio. Stiamo cercando di ritagliargli un ruolo nuovo congeniale a quello che ci può dare, ha grandi qualità vede cose che gli altri non vedono.

-La Champions?

Andremo da buoni alunni, anche io lo sono, andremo a studiare dai maestri sperando che un giorno l'alunno superi il maestro.

-La palla persa da Anguissa?

Dobbiamo stare sul pezzo sempre e fino alla fine. Oggi non mi ha soddisfatto la parte finale. I ragazzi sanno che gli voglio bene, sono un fratello maggiore. Loro sanno cosa abbiamo fatto bene e sanno cosa dobbiamo fare meglio se vogliamo continuare a dare fastidio.

(Fonte: DAZN)