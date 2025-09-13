Il Napoli si impone sul campo della Fiorentina, centrando una vittoria convincente e importante. Al Franchi, gli azzurri prendono subito il controllo del gioco fin da subito. La gara si sblocca prima con un calcio di rigore – assegnato per fallo in area viola –, trasformato con freddezza da Kevin De Bruyne. È il segnale che dà il via alla caduta della Fiorentina. Poco dopo, il raddoppio: una giocata in velocità gestita con intelligenza, Hojlund lanciato nella profondità trafigge la retroguardia viola.
Nella ripresa, nonostante il doppio vantaggio, il Napoli non abbassa la guardia e trova addirittura il tris con Beukema sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sua prima rete in maglia azzurra. Nel finale la Fiorentina prova a reagire e trova il gol della bandiera con Ranieri. La squadra di Conte sale al primo posto in coabitazione con al Juve, entrambe a quota 9 punti.
