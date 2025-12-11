Napoli, Conte dopo il K.O: “Il Benfica ha avuto 2 giorni di recupero in più”

"Stanchezza? La partita era dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi, è inevitabile che qualcosina si inizia ad accusare. Venivamo dalla partita di cartello di domenica alle 20:45, abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica ha giocato venerdì... Questo lo dobbiamo mettere in preventivo, nella situazione in cui ci troviamo ci può stare. Io parlavo di recuperare le energie, perché sapevo che si era speso tanto a livello fisico e mentale quando fai questo tipo di partite in campionato. Però non abbiamo altre soluzioni se non cercare di far recuperare bene i calciatori. Oggi qualcuno era stanco e si vedeva, c'è chi veniva da tante partite giocate in maniera continuativa, non c'è possibilità di fare delle rotazioni particolari. Adesso ho detto ai ragazzi di recuperare, domani stanno tranquilli perché comunque torneremo tardi. E poi ci prepareremo per la partita di Udine".