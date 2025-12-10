Jose Mourinho, allenatore del Benfica ed ex tecnico dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 sul Napoli.
Mourinho: “Champions? Vince chi spende ma l’Inter 2 volte in finale”. Poi ricorda il Triplete
“Me l’aspettavo una serata così? La squadra gioca abbastanza bene da 3-4 settimane. Contro lo Sporting abbiamo fatto una buona partita. Però eravamo consapevoli che il Napoli è una squadra fantastica, con un allenatore d’altissimo a livello ti gioca con questo sistema di di tre diversi problemi dal punto di vista offensivo però secondo me abbiamo fatto una ottima partita e abbiamo meritato la vittoria”.
Pressing chiave di volta?
“Freschezza atletica mi sembra una scusa. Abbiamo interpretato bene la partita. Non far giocare Pavlidis ha cambiato il nostro modo di giocare. È uno che fa movimenti che per una squadra come il Napoli è facile pressare. I giocatori hanno avuto grande personalità e intelligenza. Hanno avuto una mentalità “a Benfica”, che è quando sei in difficoltà massima. Dovevamo vincere per forza per essere in corsa e lo siamo”.
Il gap tra Italia ed Europa si è assottigliato?
“Difficile dirlo per me. In Portogallo abbiamo lo stesso problema. L’ultima volta che una squadra europea ha vinto la Champions è stato più di 20 anni fa, l’ultima volta che una squadra italiana ha vinto la Champions è stata 15 anni fa. Qualcosa c’è. L’aspetto economico è fondamentale perché chi vince è chi ha tanto da investire. L’Inter è stata in finale due volte e dunque una squadra italiana non è andata lontana dal vincere”.
