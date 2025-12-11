Il numero uno del club rossoblù, rumeno come l'allenatore nerazzurro, ha parlato di lui in un'intervista a Skyspor

Il presidente del Genoa, avversaria dell'Inter in campionato il 14 dicembre alle 18 intervistato da Skysport ha parlato anche di Cristian Chivu. Il rumeno Dan Sucu ha detto: «Siamo ambiziosi, ottimisti. Non puoi lavorare nel calcio senza ottimismo. Mercato di gennaio? Ne parleremo con il ds», ha sottolineato.