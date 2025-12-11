FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Il presidente del Genoa Dan Sucu: “Chivu? Lo avrei voluto al Rapid B. Ma domenica…”

news

Il presidente del Genoa Dan Sucu: “Chivu? Lo avrei voluto al Rapid B. Ma domenica…”

Il presidente del Genoa Dan Sucu: “Chivu? Lo avrei voluto al Rapid B. Ma domenica…” - immagine 1
Il numero uno del club rossoblù, rumeno come l'allenatore nerazzurro, ha parlato di lui in un'intervista a Skyspor
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il presidente del Genoa, avversaria dell'Inter in campionato il 14 dicembre alle 18 intervistato da Skysport ha parlato anche di Cristian Chivu. Il rumeno Dan Sucu ha detto: «Siamo ambiziosi, ottimisti. Non puoi lavorare nel calcio senza ottimismo. Mercato di gennaio? Ne parleremo con il ds», ha sottolineato.

Il presidente del Genoa Dan Sucu: “Chivu? Lo avrei voluto al Rapid B. Ma domenica…”- immagine 2

-Storica proprieta rumena, contro Chivu alla prossima partita, lo conosceva già?

Onestamente un po' di tempo fa pensavo di  poterlo contrattare per il Rapid Bucarest. Adesso è più o meno impossibile. sono rogoglioso di vederlo all'Inter, gli auguro molta fortuna, ma sicuramente non  per domenica, spero che domenica la fortuna sia per noi. 

(Fonte: Skysport)

Leggi anche
Mourinho: “Champions? Vince chi spende ma l’Inter 2 volte in finale”. Poi...
A. Paganin: “Inter, c’è ansia nel finale. 5 ko contro le big: pare che dopo il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA