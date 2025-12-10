“Sicuramente in un periodo molto difficile che non era onestamente preventivabile, perché quest'anno fin dall'inizio abbiamo avuto delle problematiche. La cosa buona è che i ragazzi hanno sempre risposto presente. Durante questi primi sei mesi ci sono stati, anche durante il percorso delle partite, che è un pochettino quella a Eindhoven per esempio, non ci ha reso felice come prestazione. È inevitabile che comunque durante un percorso devi cercare sempre di migliorare, anche quando cadi devi cercare di ritrovare la giusta rotta. Ho la fortuna, ripeto, di avere un gruppo di ragazzi… comunque quest'anno c'è stato un innesto importante, nove nuovi calciatori rispetto alla passata stagione. Ci è voluto anche un po' di tempo per integrarli e oggi stanno giocando tutti, perché lo meritano e al tempo stesso anche l'emergenza ci ha un po' affrettato a trovare queste soluzioni. Perché, ripeto, navigare col vento in poppa è facile, quando il vento inizia ad essere contrario è lì che hai bisogno di uomini e uno che indichi anche la rotta”.