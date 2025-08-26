"Ci ho provato altre volte, oggi è andata bene (ride, ndr). Posso finalmente dedicarla a mia moglie, dopo sette anni di Inter ce l'ho fatta"

"Sicuramente metto l'Inter in prima linea, non ci siamo mai nascosti. Abbiamo una squadra forte, cercheremo di vincerle tutte. Ci siamo detti che una squadra a fine ciclo non arriva in finale di Champions e seconda in campionato a un punto dalla prima".