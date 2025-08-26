Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Torino:
Bastoni: “Braccetti bloccati? Doppia fase toglie energie, Chivu mi ha detto di…”
"Posso finalmente dedicarla a mia moglie, dopo sette anni di Inter ce l'ho fatta", dice Bastoni, scherzando, a Sport Mediaset
Gli obiettivi non cambiano
"Sicuramente metto l'Inter in prima linea, non ci siamo mai nascosti. Abbiamo una squadra forte, cercheremo di vincerle tutte. Ci siamo detti che una squadra a fine ciclo non arriva in finale di Champions e seconda in campionato a un punto dalla prima".
Braccetti bloccati, scelta anche di Chivu
"Arrivavamo nei finali di partita parecchio stanchi perché la doppia fase toglie tante energie. Avendo fatto il mio ruolo in maniera egregia, Chivu mi ha consigliato di andare in attacco meno volte ma meglio".
