FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Paola: “Caso De Bruyne? Se ricordiamo quell’episodio tra Conte e Lautaro…”

ultimora

De Paola: “Caso De Bruyne? Se ricordiamo quell’episodio tra Conte e Lautaro…”

De Paola: “Caso De Bruyne? Se ricordiamo quell’episodio tra Conte e Lautaro…” - immagine 1
"Più che altro la sua collocazione al momento non è ottimale. Deve trovare ancora la casella migliore", dice De Paola
Matteo Pifferi Redattore 

Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così del nervosismo di De Bruyne dopo che Conte lo ha sostituito nel secondo tempo col Milan:

De Paola: “Caso De Bruyne? Se ricordiamo quell’episodio tra Conte e Lautaro…”- immagine 2
DAZN

"Come sappiamo Conte non porge mai l'altra guancia ai giocatori. Ricordiamo quello che accadde con Lautaro. De Bruyne comunque poteva rimanere in campo e in quel momento poteva rivelarsi ancora più utile. Più che altro la sua collocazione al momento non è ottimale. Spesso lo vediamo affiancato a Lobotka troppo arretrato, oppure quando più avanti va a prestarsi i piedi con McTominay. Deve trovare ancora la casella migliore".

De Paola: “Caso De Bruyne? Se ricordiamo quell’episodio tra Conte e Lautaro…”- immagine 3
Getty

Su Milan e Modric

—  

"Il Milan ha meritato e ha giocato molto bene fino all'espulsione di Estupinan. È una squadra in forma e bisogna essere onesti nell'individuare un cambiamento di Allegri nell'approccio alla gara. Chapeau a lui e al Milan, che ha in Modric un giocatore veramente fantastico. Quando si parla di fuoriclasse bisognerebbe trasmettere la sua partita di ieri, soprattutto nell'umiltà con cui ha affrontato l'ultima mezz'ora. Questo però, viste le assenze, non è il vero Napoli, anche se Conte con grande onestà non ha cercato alibi, difendendo comunque la squadra".

Leggi anche
Stankovic: “Quasi mai complimenti da papà Dejan! Quando sbaglio invece…”
Inter, Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025 a New York

© RIPRODUZIONE RISERVATA