De Paola: “Caso De Bruyne? Se ricordiamo quell’episodio tra Conte e Lautaro…”

Su Milan e Modric

"Il Milan ha meritato e ha giocato molto bene fino all'espulsione di Estupinan. È una squadra in forma e bisogna essere onesti nell'individuare un cambiamento di Allegri nell'approccio alla gara. Chapeau a lui e al Milan, che ha in Modric un giocatore veramente fantastico. Quando si parla di fuoriclasse bisognerebbe trasmettere la sua partita di ieri, soprattutto nell'umiltà con cui ha affrontato l'ultima mezz'ora. Questo però, viste le assenze, non è il vero Napoli, anche se Conte con grande onestà non ha cercato alibi, difendendo comunque la squadra".