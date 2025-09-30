FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Mkhitaryan: “Inter oggi è la mia vita, la mia seconda casa! Thuram, potenza incredibile”

news

Mkhitaryan: “Inter oggi è la mia vita, la mia seconda casa! Thuram, potenza incredibile”

Inter Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Slavia Praga
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Slavia Praga. Ecco le sue parole.

Ciao Henrikh, mi racconti come è nata la tua passione per il calcio?

Il primo pallone me l’ha regalato mio padre quando avevo quattro anni. Da quel momento il calcio non è mai uscito dalla mia vita. Da bambino giocavo più avanti e mi piaceva fare più gol possibili per cercare di imitarlo. Nella mia carriera ho sempre giocato al massimo, dal fischio iniziale alla fine della partita.

Mkhitaryan: “Inter oggi è la mia vita, la mia seconda casa! Thuram, potenza incredibile”- immagine 2
Getty Images

Cosa ti ha insegnato il calcio?

La cosa più importante che mi ha insegnato è non fermarsi ma andare sempre avanti e lavorare al massimo per realizzare i propri sogni.

Se potessi “rubare” una qualità a un tuo compagno cosa prenderesti e a chi?

La tecnica di Marcus Thuram: è molto forte e nell’uno contro uno ha una potenza incredibile.

Cos’è oggi l’Inter per te? Quali sono le tre Leggende nerazzurre che metteresti nel tuo podio personale?

Questa è la mia quarta stagione qui, l’Inter oggi è la mia vita, la mia seconda casa. Le mie tre Leggende? Ronaldo, Zanetti e Djorkaeff.

Mkhitaryan: “Inter oggi è la mia vita, la mia seconda casa! Thuram, potenza incredibile”- immagine 3
Getty Images

Hai mai avuto un piano B?

Si, avrei potuto fare l’avvocato o lavorare nel campo dell’economia ma il calcio è arrivato presto nella mia vita ed è stato da subito un sogno che ho seguito con forza.

Leggi anche
Orlando: “L’Inter resta la squadra più forte. E quando hai un giocatore come...
Di Gennaro: “Frecciata Dimarco? Si parla sempre dopo, è scorretto. O parli prima…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA