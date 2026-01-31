Il Napoli, dopo l'eliminazione dalla Champions League, prova a rituffarsi in campionato per inseguire l'Inter capolista, distante ben 9 punti. Queste le considerazioni di Antonio Conte ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro la Fiorentina:
Conte: “Europa? Siamo sulla strada giusta. Infortuni? Sarebbe stato impossibile andare avanti se…”
"La prestazione contro il Chelsea è stata molto positiva, purtroppo il nostro sforzo non è stato premiato. C'è sicuramente rammarico per essere usciti dalla Champions, ma al tempo stesso ci deve essere la consapevolezza che a livello europeo siamo sulla strada giusta: quello che proponiamo ci può portare ad avere delle grandi soddisfazioni. Poi, c'è un percorso da fare. Sicuramente, dal punto di vista delle indisponibilità dei calciatori, non siamo stati sfortunati, perché abbiamo avuto e continuiamo ad avere diverse defezioni, ma abbiamo avuto positive indicazioni".
"In futuro si potrà fare meglio. Lukaku? Ha avuto un brutto infortunio, ora sta accelerando, ma dobbiamo avere pazienza per fargli ritrovare il ritmo. Solo in allenamento diventa difficile portarlo a un livello più alto. Sappiamo della sua importanza per noi, mi auguro che possa continuare a migliorare e che rientrino altri giocatori. Ora le partite sono diminuite, altrimenti sarebbe stato impossibile andare avanti".
