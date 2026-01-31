Ai microfoni di DAZN, Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina del Maradona:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Tutto è possibile, dobbiamo guardare partita dopo partita”
news
Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Tutto è possibile, dobbiamo guardare partita dopo partita”
Ai microfoni di DAZN, Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina
"L'umore deve essere alto, abbiamo preparato bene questa partita. Non possiamo farci abbattere e guardare alle prossime partite".
"Scudetto? Ovvio che tutto è possibile, noi guarderemo partita dopo partita e vedremo cosa riusciremo a fare".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA