FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Tutto è possibile, dobbiamo guardare partita dopo partita”

news

Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Tutto è possibile, dobbiamo guardare partita dopo partita”

Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Tutto è possibile, dobbiamo guardare partita dopo partita” - immagine 1
Ai microfoni di DAZN, Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ai microfoni di DAZN, Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina del Maradona:

Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Tutto è possibile, dobbiamo guardare partita dopo partita”- immagine 2
Getty Images

"L'umore deve essere alto, abbiamo preparato bene questa partita. Non possiamo farci abbattere e guardare alle prossime partite".

Napoli, Buongiorno: “Scudetto? Tutto è possibile, dobbiamo guardare partita dopo partita”- immagine 3
Getty

"Scudetto? Ovvio che tutto è possibile, noi guarderemo partita dopo partita e vedremo cosa riusciremo a fare".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Capello: “Inter, non sottovalutare il Bodo: si esalta con le big. Sono queste le...
Braglia: “Bodo-Inter sembra facile ma non è così, forse è la partita più a rischio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA