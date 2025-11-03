Antonio Conte ha parlato a Sky prima della partita di Champions contro l'Eintracht Francoforte e si è soffermato sulle fatiche europee

"Gilmour e Spinazzola sono ancora da valutare. Ieri c'è chi ha giocato, ha fatto recupero, quindi oggi in poco tempo cerchiamo di valutare un pochettino le condizioni sia di Spina che di Gilmour. Non erano situazioni di problemi muscolari, bensì di infiammazioni a livello pubico. Quello sta poi ai medici, al settore medico fare le corrette valutazioni perché quest'anno giocando ogni due o tre giorni la fatica cambia totalmente. In questa prima partita di campionato, abbiamo avuto la necessità di dover affrontare tante partite in condizioni in cui ci siamo comunque sempre difesi alla grande, visto comunque la posizione in classifica del campionato e visto che domani c'è la possibilità, in Champions, vincendo la partita perché poi la devi vincere, di essere in carreggiata per tutto quello che stiamo facendo"

La sfida contro l'Eintracht e le parole sul Qarabag — "Noi sappiamo di doverci giocare la partita, sappiamo di affrontare una squadra che comunque ha dato cinque gol al Galatasaray in Champions. Si è qualificata in Champions in un campionato difficile come quello tedesco. Noi ci dobbiamo giocare le nostre carte. Poi la Champions è un mondo a parte. Prima mi parlavate di Qarabag. Il Qarabag, se non sbaglio, ha sei punti. Quindi diventa difficile trovare squadre meno attrezzate o cuscinetto. Non dimentichiamo che queste sono anche squadre che partecipano a campionati dove non c'è un grande impegno. Invece, quando giochi in Italia, in Spagna, in Germania, sono campionati più stressanti sotto tutti i punti di vista. Quindi c'è più pressione, sono più infortuni, c'è meno possibilità di gestire la situazione, le rotazioni. Questo cambia. Noi intanto iniziamo a pensare alla partita di domani, che per noi è una partita importante. Ma da questo punto di vista sono molto sereno, perché so di avere una squadra che è tosta e forte a livello mentale. Secondo me sabato mi hanno dato una prova molto importante"