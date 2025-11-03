Le parole del presidente dell'Inter al termine dell'Assemblea di Lega

Eva A. Provenzano Caporedattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 17:25)

«Assemblea intensa come sempre ma con obiettivi positivi per il futuro del calcio». Beppe Marotta, ai microfoni dei giornalisti - tra cui l'inviato di FCINTER1908.IT - che lo hanno atteso fuori dal centro di Lissone dove si è tenuta l'Assemblea di Lega, ha parlato dell'incontro con gli altri club e non solo.

Ecco le sue parole:

-Conte ha detto 'da quando qualcuno ha parlato è successo qualunque cosa', riferendosi agli arbitri?

Non rispondo su questa cosa. Ho capito che si riferisce agli arbitri ma non è il caso che io riprenda ancora questo discorso.

-Rogito mercoledì, siete pronti?

Credo che tutto sia pronto per essere ultimato e credo che sia l'atto finale.

-Anche il Milan per lo scudetto?

Ci sono tante squadre, bel campionato incerto come non lo era da tanti anni, ho visto valori intensi da parte di tante squadre tra cui anche il Milan di Allegri. Assolutamente sì.

-Come ha letto le parole di Conte anche sul suo conto?

Liberissimo di dire queste cose, ci mancherebbe. C'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria opinione. Si può anche non condividere ma va bene.

-Chi è lepre e chi è cacciatore?

Sempre meglio essere cacciatori.

-Come vede Spalletti alla Juve?

Ottimo ottimo, lui è molto bravo.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)