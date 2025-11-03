Intervistato dai canali ufficiali della Lega di Serie A all'Iliad International Broadcasting Center di Lissone che ha ospitato l'assemblea, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha toccato alcuni temi caldi, dalla lotta scudetto al prossimo impegno in Champions dei nerazzurri, a San Siro contro il Kairat:
Marotta: “Scudetto? Sarà lotta fino alla fine. Champions? Serve fieno in cascina perché…”
"Conosco molto bene Giorgio, lo stimo altrettanto bene perché è un ragazzo molto aperto ad apprendere, laureato e una persona molto in gamba. Questo è un nuovo ruolo che fa per la prima volta, ma sono certo che porterà la sua esperienza e il suo apporto in modo positivo. Sì, noto che soprattutto quest'anno c'è una griglia di squadre che si assomigliano anche come forza e quindi credo che sarà un campionato avvincente fino alla fine. Forse è ancora presto, però questo depone favorevolmente perché c'è un insieme di squadre che possono lottare assolutamente per il titolo".
"Sulla carta, il Kairat sembra una squadra molto abbordabile. In realtà le partite di Champions sono tutte difficili; per loro è la partita della vita e noi dobbiamo essere bravi nel capire questa tipologia di partita. Dobbiamo ottenere l'intera posta, quindi vincere per fare classifica, per mettere fieno in cascina, perché poi i prossimi turni saranno molto impegnativi".
(Fonte: Lega Serie A)
