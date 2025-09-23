Ursino: “L’Inter è l’anti Napoli! Chivu persona da 10, può stare ad alti livelli”

FC Inter 1908
Le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo del Crotone sul campionato di Serie A, i nerazzurri e il tecnico rumeno
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

L'ex ds del Crotone, Giuseppe Ursino, ha parlato del campionato di Serie A in corso ai microfoni di TWM: "L'anti Napoli? L'Inter".

Il dirigente ha poi aggiunto:

"Credo però che Milan e Juventus possano dare del filo da torcere agli azzurri anche se meno dei nerazzurri".

Come vede Chivu?

"Lo conosco bene come persona ed è da dieci. Da allenatore non lo conosco bene, ma a Parma ha fatto un ottimo lavoro. E' un allenatore che può stare ad alti livelli".

