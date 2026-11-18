1 di 7 Prossima scheda 1 di 7

Globe Soccer Awards

VIDEO / Milano omaggia Dimarco: il murales di questo tifoso è da pelle d'oca

1 di 7 Prossima scheda 1 di 7

1 Globe Soccer Awards 2 Best Men's Club 3 Best Men's Player 4 Best Coach 5 Best Forward 6 Best Defender 7 Fans' Historic Club Award

Sono stati ufficialmente rivelati i nomi dei candidati per i Soccer Globe Awards, premi dedicati ai migliori calciatori, allenatori e club della stagione 2025/26. Sono ora aperte le votazioni online, che permetteranno ai tifosi di tutto il mondo di scegliere i propri preferiti. Il primo turno sarà aperto fino al 30 novembre, mentre nella seconda fase i voti del pubblico saranno combinati con quelli della giuria composta da grandi nomi del calcio internazionale come Marcello Lippi, Antonio Conte, Iker Casillas e Luis Figo. La cerimonia finale si terrà il prossimo 28 dicembre a Duba.