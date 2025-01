Dopo la vittoria sulla Juventus, Antonio Conte è tornato a parlare del mercato del Napoli e si è soffermato sull'addio di Kvaratskhelia e sul suo sostituto che non è ancora arrivato. «Possiamo solo augurare a Kvara e alla sua famiglia ogni bene possibile. Ha fatto la sua scelta, ma non ho trovato bello che i suoi agenti trattassero già da tempo col Psg. Noi andiamo avanti: nessuno è indispensabile», ha dichiarato l'allenatore.

E sul sostituto ha aggiunto: «Non è che basti far arrivare qualcuno... Tutti sono bravi a dire chi manca, e anch’io potrei facilmente dire cosa ci serve. Ma il mio ruolo di capo del gruppo mi impone di pensare a chi ho già in casa e di fare la differenza con loro. Sapevamo benissimo che il mercato di gennaio sarebbe stato complicato. Vediamo cosa accadrà, ma resto sereno, perché so di avere un gruppo di ragazzi pronti a combattere con me».