Lisci non ha dubbi: “L’Inter ha lo scudetto in tasca. La Roma…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessio Lisci, allenatore dell'Osasuna, ha risposto così alla domanda sul campionato italiano
Alessio Lisci 

Alessio Lisci è uno degli allenatori del momento: il tecnico italiano sta trascinando l'Osasuna, reduce dalla vittoria in Liga contro il Real Madrid di Mbappé.

Lisci ha lasciato l'Italia da giovane e maturato tante esperienze sulle panchine in Spagna, tra Levante, Mirandes e, infine, proprio l'Osasuna da questa stagione.

Intervistato dal Corriere dello Sport, Lisci ha risposto così alla domanda sul campionato italiano:

«L’Inter ha lo scudetto in tasca. Seguo molto Roma e Lazio, le squadre della mia città. Al momento una sta andando meglio dell’altra ma è normale, vanno a epoche».

