Alessio Lisci è uno degli allenatori del momento: il tecnico italiano sta trascinando l'Osasuna, reduce dalla vittoria in Liga contro il Real Madrid di Mbappé.

Lisci ha lasciato l'Italia da giovane e maturato tante esperienze sulle panchine in Spagna, tra Levante, Mirandes e, infine, proprio l'Osasuna da questa stagione.

«L’Inter ha lo scudetto in tasca. Seguo molto Roma e Lazio, le squadre della mia città. Al momento una sta andando meglio dell’altra ma è normale, vanno a epoche».