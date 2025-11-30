Il difensore del Pisa ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro i nerazzurri di Chivu

Fabio Alampi Redattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 21:02)

Simone Canestrelli, difensore del Pisa, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta rimediata contro l'Inter: "Abbiamo fatto una prestazione di sostanza per un'ora abbondante, al cospetto di una squadra fortissima. Quando giochi con questi giocatori al primo mezzo errore ti puniscono. Ce ne andiamo con zero punti e la consapevolezza di potercela giocare con tutti.

È un grandissimo orgoglio per me aver raggiunto le 100 presenze, sono molto orgoglioso di questo traguardo. Il primo gol è stato un mezzo errore che contro questi campioni non ci si può permettere. È arrivato nel migliore momento nostro. Avevamo tenuto il campo benissimo. Abbiamo davanti tanti scontri diretti e i punti varranno doppio. Affrontiamo squadre che vorranno salvare la categoria. Cominceremo dal Parma, cercheremo di dare il massimo.

Il mister è stato molto bravo a darci la consapevolezza di farci giocare e rendere al massimo, di farci pensare che possiamo fare risultato contro squadre molto più forti di noi. Le prestazioni che abbiamo fatto ci hanno dato forza. Avere accanto Caracciolo è preziosissimo. Per me e per gli altri ragazzi è una guida dentro e fuori dal campo. Dal mio arrivo mi ha aiutato molto. Non posso che essere contento di giocare al suo fianco".