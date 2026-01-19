Lukaku convocato? Si è inserito con noi in gruppo da due giorni, settimana scorsa faceva solo una parte. Non so se ha un minuto, 5 o 7, ora si sta allenando con la squadra a ritmi più intensi, serve pazienza. Già che sta con noi è importante, quando sarà pronto darà il suo contributo. Non pensiate che ci possa essere chissà quale disponibilità da parte sua.

Oggi ho fatto parlare il dottore così siamo entrati nello specifico, quando si staccano dei tendini c’è poco da dire, sono infortuni gravi come avete visto con Lukaku, De Bruyne, Anguissa. A volte ci sono cose che non ti puoi spiegare, Meret si è rifatto male saltando da solo. Chiaro che ci sia un sovraccarico se giocano sempre gli stessi. Complimenti ai ragazzi, stiamo cercando di tener botta ma le difficoltà chiaramente sono tantissime, Neres ha questo problema al tendine ora, son cose inspiegabili. Non è questione di campi o altro, sono annate strane e c’è magari tanta negatività che arriva da altre parti, cerchiamo soluzioni senza piangerci addosso, dobbiamo dare tutti il massimo. Maghi non siamo, nessuno è mago, nessuno fa magie, facciamo tutti il nostro lavoro e onoriamo la maglia che indossiamo e ciò che abbiamo sul petto.