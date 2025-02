Dopo il pareggio in extremis incassato contro la Roma, Antonio Conte - allenatore del Napoli- ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le parole del tecnico anche rispetto alla lotta per il titolo: «Ho sentito le parole di Mancini sulle tantissime occasioni avute durante la gara. Secondo me uno quando gioca non si rende conto, noi non le abbiamo viste, sarà entrato dopo in campo e ha visto un'altra partita».