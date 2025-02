Il suo impiego immediato nel derby ha ricordato quello di Sneijder nella partita del 29 agosto 2009, la stagione del Triplete. Allora l'olandese, schierato di Mourinho nella gara contro il Milan, quando era appena arrivato a Milano, aveva anche segnato. E per questo Biasin scrive "Sneijdereski". Ed elogia pure de Vrij che il gol lo ha segnato questa volta: "Stagione spettacolare di ‘sto ragazzo. Enorme Stefan". Per la rete ma non solo per quella dato quanto sta facendo il centrale in questa stagione.