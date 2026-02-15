Napoli, Conte: “Futuro? Dipende in quale coppa europea ci qualificheremo”

L'allenatore del Napoli è intervenuto in collegamento ai microfoni di DAZN al termine della sfida del Maradona contro la Roma

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in collegamento ai microfoni di DAZN al termine della sfida del Maradona contro la Roma, terminata sul risultato di 2-2.

“Innanzitutto è giusto ringraziare perché non è scontato per niente che i tifosi, in questo caso i tifosi della curva, abbiano riconosciuto quello che stiamo facendo in questa stagione. E il fatto di aver riconosciuto che stiamo onorando la maglia e che comunque cerchiamo di combattere per il Napoli senza prenderci. Io penso che questa una bellissima testimonianza. Sono contento soprattutto per i ragazzi, perché io so cosa stanno facendo, che tipo di prestazioni stanno realizzando dall'inizio dell'anno e che cosa le difficoltà che stanno affrontando. Quindi penso che anche oggi rimontare la Roma due volte non era semplice. Penso alla fine che ai punti forse abbiamo meritato noi qualcosa in più rispetto alla Roma. È stata una bella partita, giocata ad alta intensità. C'era difficoltà di giocare perché c'è pressione da una parte e dall'altra. Penso comunque che sia stata una partita divertente, una partita diciamo inglese. Noi quello che dobbiamo fare, dobbiamo continuare sapendo, ma l'ho detto ai ragazzi, che il nostro futuro ce lo stiamo costruendo in queste 14, adesso sono 13 partite. Il futuro dell'anno prossimo dipenderà da cosa faremo in queste 13 partite, se riusciremo e a quale competizione europea riusciremo a giocare. Non sarà per niente facile perché le squadre sono attrezzate, sono veramente forti e noi stiamo andando oltre gli ostacoli”.

Sui nuovi acquisti Alisson Santos e Giovane:

"Sono due ragazzi, sia Giovane sia Alisson, che il club ha preso nel mercato di gennaio. Sapete benissimo che non potevamo fare mercato e abbiamo operato a costo zero. Sono qui da neanche due settimane, si stanno allenando e hanno bisogno di capire i nostri meccanismi e le nostre situazioni di gioco. Sicuramente Alisson, rispetto a Giovane, è più bravo nell’uno contro uno: quando trova spazio, ha gamba e ti salta. Giovane è più punta rispetto ad Alisson, anche se noi lo utilizziamo pure da trequartista. Sono due ragazzi che hanno cambiato totalmente vita in poco tempo e ora si trovano in una realtà diversa. Sono contento perché sono umili, senza spocchia né presunzione, e hanno voglia di mettersi a disposizione e di capire le nostre dinamiche".

Infine l'infortunio di Rrahmani:

"Sinceramente non lo so come sta. È entrato, ma uno in più o uno in meno non deve essere un problema. Troveremo eventualmente le soluzioni. Parlare sempre di infortuni diventa inutile: dobbiamo concentrarci su quello che abbiamo. Non so se sarà a disposizione nella prossima partita. Se ci sarà, saremo contenti perché è un giocatore importante per noi; altrimenti troveremo una soluzione, come stiamo facendo in ogni partita che disputiamo".