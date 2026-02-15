Dopo la sconfitta in extremis contro il Napoli, il suo Genoa ha pareggiato zero a zero contro la Cremonese. A Daniele De Rossi - che settimana scorsa si era lamentato per l'episodio di Vergara che aveva indirizzato la gara contro la formazione di Conte - è stato chiesto anche di Inter-Juventus. In particolare dell'episodio che ha visto protagonisti Kalulu e Bastoni.
De Rossi: “Kalulu-Bastoni? Menomale che è successo in Inter-Juve così vedono tutti”
L'allenatore, che aveva visto il suo Genoa perdere per un fallo che non c'era contro il Napoli, ha parlato di quanto accaduto a San Siro
«Io sono stato tra i primi favorevoli all'introduzione del Var, ma anche tra i primi a capire che il problema risiede nel regolamento con cui si applica», ha detto De Rossi a Rai Radio 1.
«L'aspetto positivo di quanto accaduto ieri sera è che è successo in un match visto in tutto il mondo, che fa parlare. E quindi si può iniziare già a fare qualcosa, come ad esempio far intervenire il Var sulla doppia ammonizione», ha aggiunto l'ex giocatore della Roma e allenatore del Genoa.
