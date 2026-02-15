L'allenatore, che aveva visto il suo Genoa perdere per un fallo che non c'era contro il Napoli, ha parlato di quanto accaduto a San Siro

Dopo la sconfitta in extremis contro il Napoli, il suo Genoa ha pareggiato zero a zero contro la Cremonese. A Daniele De Rossi - che settimana scorsa si era lamentato per l'episodio di Vergara che aveva indirizzato la gara contro la formazione di Conte - è stato chiesto anche di Inter-Juventus. In particolare dell'episodio che ha visto protagonisti Kalulu e Bastoni.