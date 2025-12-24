Il quotidiano parla della volontà del presidente del Napoli sul rinnovo con l'allenatore che ha vinto Scudetto e Supercoppa

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 19:46)

Quella frase dopo la sconfitta con il Bologna in campionato aveva fatto saltare all'aria i tifosi del Napoli. "Non voglio accompagnare un morto". Antonio Conte aveva fatto tremare i muri del centro sportivo di Castel Volturno. Non aveva intenzione di vedere la squadra arrendevole, incapace di seguirlo, che aveva visto in quella gara di campionato contro i rossoblù. Da quella partita alla Supercoppa Italiana vinta a Riad proprio contro la formazione di Italiano sono passate le vittorie in campionato contro Roma, Atalanta e Juventus, il pareggio col Cagliari e la sconfitta con l'Udinese e poi la vittoria sul Milan che ha regalato la finale del trofeo agli Azzurri.

Conte ha ripreso in mano il suo Napoli e si è complimentato con i ragazzi per la cattiveria mostrata: avevano voglia di vincere quel torneo e l'hanno vinto. A fine partita De Laurentiis ha sottolineato: "Ma avevate dubbi su Conte?". Lui a quanto pare non ne ha. Tanto che diversi quotidiani questa mattina parlano di una possibile proposta per il rinnovo dell'allenatore che ha un contratto fino al 2027. Il mister firmerebbe fino al 2029, questa sarebbe l'idea di De La. Questa sarebbe la volontà del club, ma ci sarà da capire la volontà del tecnico che di solito non è rimasto più di due anni in un club.

Ma scrive La Repubblica: "Nel volo di rientro dall’Arabia i due sono stati inseparabili: nessuna tensione per il blocco del mercato imposto al club a gennaio, tanto in panchina c’è chi risolve i problemi. anche dal tecnico stanno arrivando segnali di apertura verso il suo presidente, dopo le divergenze della scorsa stagione e i dubbi legati alla mancanza di un centro sportivo all’altezza. È tornato il sereno e nel futuro della coppia si intravedono altri successi, per questo l’ipotesi di un contratto più lungo stuzzica entrambi".

(Fonte: La Repubblica)