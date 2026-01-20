"Ci deve essere delusione, perché è una partita che si era messa nelle migliori condizioni per essere vinta e per permetterci di giocarci i playoff. Potremmo avere mille attenuanti, ma oggi non vanno bene, perché queste sono partite che devi vincere. La gara era in totale controllo, ma in Champions per la quarta volta consecutiva abbiamo fatto fatica. Queste sono partite che devi vincere, punto e basta. C'è delusione, forse il nostro livello in questo momento non è per questa competizione, visto che abbiamo solo 8 punti. C'è da fare un grandissimo mea culpa. C'è poco da parlare e molto da essere arrabbiati. Forse non abbiamo percepito l'importanza della posta in palio. Ce la siamo messa in salita da noi".