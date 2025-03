Il suo Napoli è riuscito a tornare alla vittoria e a soddisfare le attese dei suoi tifosi ristabilendo la distanza dall'Inter che dopo la vittoria contro il Monza era a più quattro e con la vittoria degli azzurri contro la Fiorentina, torna a meno uno. Antonio Conte , alla fine della partita contro la squadra viola, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi. Questo è quanto ha rilevato nei novanta minuti che si sono giocati al Maradona: «11 guerrieri in campo? Ho visto una squadra che ha meritato sicuramente la vittoria. Potevamo secondo me ottimizzare di più quanto creato e gestire con meno ansia il finale. Nelle ultime cinque gare abbiamo lasciato tanti punti attorno al 90esimo. Tenere la partita in bilico sul due a uno porta ansia. Hanno interpretato bene la partita, hanno creato tanto ma per quello che produciamo dobbiamo fare più gol».

Non ho avuto niente di particolare. Ognuno di noi ha un curriculum. Quando parlo dico la verità, non ho detto chissà che cosa e anche oggi dobbiamo dimostrare, dobbiamo fare più gol per quanto creiamo, cerchiamo di migliorare. Le squadre che vogliono vincere si creano con dei principi per i quali non si trascura niente. Siccome ne so di costruzione di squadre vincenti rispondo delle cose quando mi viene chiesto.