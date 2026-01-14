Antonio Conte, allenatore del Napoli oggi squalificato in panchina per l'espulsione rimediata contro l'Inter a San Siro, ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Parma ha rilasciato queste dichiarazioni:
Conte: “Espulsione con l’Inter? Tanti allenatori protagonisti, evidentemente c’è qualcosa…”
"Alla squadra ho detto che bisognava subito voltare pagina dopo la partita contro l'Inter, perché bisognava subito pensare a questa gara contro il Parma. A Milano c'è stata un'ottima prestazione, ma non c'è tempo per pensarci. L'espulsione? Non voglio tornare su episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Non ci voglio tornare, ma voglio pensare a questa partita".
"Hojlund? Rasmus è un giocatore migliorato tantissimo da quando è arrivato: l'ho detto subito che era un giocatore in cui intravedevamo delle potenzialità. Questi ragazzi hanno bisogno delle persone giuste che li facciano crescere nella maniera giusta sotto tutti i punti di vista. Questo è il nostro compito. Neres? Non poteva partire dall'inizio perché ha un mezzo allenamento nelle gambe, non è detto che possa entrare. Vediamo, si è allenato solo ieri".
(Fonte: DAZN)
