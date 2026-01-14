"Hojlund? Rasmus è un giocatore migliorato tantissimo da quando è arrivato: l'ho detto subito che era un giocatore in cui intravedevamo delle potenzialità. Questi ragazzi hanno bisogno delle persone giuste che li facciano crescere nella maniera giusta sotto tutti i punti di vista. Questo è il nostro compito. Neres? Non poteva partire dall'inizio perché ha un mezzo allenamento nelle gambe, non è detto che possa entrare. Vediamo, si è allenato solo ieri".