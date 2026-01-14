È una cosa che mi hanno trasmesso mio padre e i miei fratelli. Fin da bambino mi è sempre piaciuto spaziare sul campo, attaccare e difendere e da centrocampista posso fare tutto questo e avere una piena visione del gioco, questa cosa mi piace molto.

Ce ne sono stati diversi, per esempio esordire come professionista ma anche il mio arrivo all’Inter questa estate. Sono molto fiero di indossare questa maglia, ricordo che la prima volta che sono sceso in campo a San Siro ho provato molto orgoglio, ho pensato a dare tutto e a godermi quel momento. Ci sono tantissimi giocatori molto forti qui. L’Inter è un Club leggendario.