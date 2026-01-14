Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme della gara contro il Lecce. Ecco le sue parole.
Diouf: “Inter club leggendario, fiero di essere qui! La prima volta che ho giocato ho provato…”
Ciao Andy, come è nata la tua passione per il calcio?
È una cosa che mi hanno trasmesso mio padre e i miei fratelli. Fin da bambino mi è sempre piaciuto spaziare sul campo, attaccare e difendere e da centrocampista posso fare tutto questo e avere una piena visione del gioco, questa cosa mi piace molto.
Ci sono dei momenti che hanno segnato una svolta nella tua carriera?
Ce ne sono stati diversi, per esempio esordire come professionista ma anche il mio arrivo all’Inter questa estate. Sono molto fiero di indossare questa maglia, ricordo che la prima volta che sono sceso in campo a San Siro ho provato molto orgoglio, ho pensato a dare tutto e a godermi quel momento. Ci sono tantissimi giocatori molto forti qui. L’Inter è un Club leggendario.
Se potessi rubare una qualità a un tuo compagno cosa prenderesti e a chi?
Ce ne sono tantissime, ad esempio la qualità degli attaccanti.
Cinque aggettivi per descriverti:
Calmo, positivo, gran lavoratore, semplice e appassionato!
