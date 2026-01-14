FC Inter 1908
Stramaccioni: “Inter, ti serve un esterno: quinti fondamentali. Chivu ha mandato un segnale”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Andrea Stramaccioni ha parlato di Inter-Napoli e della lotta scudetto
Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Andrea Stramaccioni ha parlato di Inter-Napoli e della lotta scudetto:

Quali sensazioni le ha lasciato il pareggio tra Inter e Napoli?

«Che anche il nostro calcio può fornire partite di altissimo livello, intense, spettacolari ed emozionanti fino alla fine e la conferma che il Napoli non ha nessuna intenzione di “scucirsi” il tricolore dal petto...».

La classifica ora sembra delineare una corsa a tre per lo scudetto: Inter, Milan e Napoli. Che seconda parte di campionato si aspetta?

«Campionato bellissimo: mai a gennaio ci sono state cinque squadre raggruppate così in vetta. Ma, soprattutto, mai la sensazione proveniente dal campo che gli scontri diretti ancora non delineino una squadra palesemente superiore alle altre».

Dietro c’è la Juventus, che ha cambiato passo da quando a Torino è arrivato Luciano Spalletti: può ancora sperare di rientrare in corsa o è troppo tardi?

«La Juventus spallettiana mi piace tanto perché sta prendendo la forma del suo allenatore. Tosta ma di qualità, camaleontica in campo e che sta crescendo in mentalità e spirito. In un mese affronterà Napoli e Inter e deciderà il suo futuro in Champions League: dopo questo mini-ciclo avremo idee più chiare sul suo ruolo».

Tra oggi e domani si giocano le partite da recuperare: quanto inciderà questo turno infrasettimanale extra?

«Due partite casalinghe da non sottovalutare per Inter e Napoli. Chivu a un giorno dalla gara ha dato riposo a tutti ed è un segnale che in questi momenti la testa conta più di uno schema ripetuto sul campo».

Sull’altro fronte di Milano c’è invece l’Inter, prima davanti a tutte: Beppe Marotta può comunque ritoccare la rosa in qualche modo?

«Intendiamoci, l’Inter è fortissima anche così, ma resto della mia idea: serve un’alternativa a destra, perché i quinti sono troppo determinanti nel 3-5-2 offensivo nerazzurro. Negli ultimi anni, spesso proprio a gennaio, l’Inter ha cercato di colmare questa lacuna. Da gennaio 2022 fino allo scorso anno si sono susseguiti Gosens, poi Cuadrado, poi Buchanan e infine Zalewski. Però non è per niente facile individuare a oggi un profilo raggiungibile e da Inter».

Per concludere: vede l’Inter favorita?

«Napoli e Inter le valuto sullo stesso piano: lo dice il match di San Siro... Con Milan, Juventus e Roma pronte a rovinare la festa di chi ha dominato la Serie A negli ultimi tre anni...».

