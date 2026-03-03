Carlos Augusto a SportMediasetha parlato prima della semifinale di Coppa Italia contro il Como e si è soffermato sull'importanza della Coppa Italia anche alla luce dell'eliminazione arrivata in Champions League per mano del Bodo Glimt: «Abbiamo avuto questa esperienza non bella in qesta stagione. Dobbiamo imparare dai nostri errori e fare una grande partita perché quando c'è andata e ritorno e diverso e lo sappiamo. Pensiamo a stasera e poi vedremo per la partita di ritorno», ha detto.
«Nico Paz? È un grande giocatore, dobbiamo essere attenti a lui e a tutti perché è uno di quei giocatori che può fare la differenza per loro», ha concluso poi il calciatore brasiliano dell'Inter.
