FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Cordoba: “Chivu ha compattato l’Inter, arriva subito ai giocatori. Ha reso il calcio…”

news

Cordoba: “Chivu ha compattato l’Inter, arriva subito ai giocatori. Ha reso il calcio…”

Cordoba: “Chivu ha compattato l’Inter, arriva subito ai giocatori. Ha reso il calcio…” - immagine 1
Al canale YouTube di Gian Luca Rossi, Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha parlato così dei nerazzurri e di Cristian Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nel corso di un'intervista rilasciata al canale YouTube di Gian Luca Rossi, Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha parlato così dei nerazzurri e di Cristian Chivu:

Cordoba: “Chivu ha compattato l’Inter, arriva subito ai giocatori. Ha reso il calcio…”- immagine 2
Getty Images

"Ho sempre detto che un giocatore che arriva all'Inter deve provare a vincere tutto, te lo impone quella maglia. Dopo, è ovvio che durante la strada ci sono delle priorità strategiche per ottenere il massimo nella stagione. Col Como è stata una partita a scacchi, le squadre aspettavano l'errore dell'altra per colpire. Non è stata una partita bellissima, ma le due squadre si rispettavano e che non volevano aprirsi troppo per non essere colpite. L'Inter si è ripresa quest'anno da quella batosta in finale di Champions League, non so quante squadre ci sarebbero riuscite".

Cordoba: “Chivu ha compattato l’Inter, arriva subito ai giocatori. Ha reso il calcio…”- immagine 3
Getty Images

"Chivu ha un linguaggio che arriva ai giocatori, arriva subito alla squadra. La gestione dello spogliatoio in certi casi è ancora più importante. Non si è inventato chissà che, ma ha compattato la squadra. Non mi aveva mai dato l'impressione di voler fare l'allenatore, la società è stata brava a fare questa scelta. Lui fa parte dell'Inter, della storia recente, fa vedere il calcio in maniera più semplice, più vicino al tifoso".

Leggi anche
Como, Fabregas: “Inter di solito dominante, qui non ha mai attaccato. Andremo a San Siro...
Calafiori: “Ho sentito gli italiani dell’Inter e mi hanno detto che Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA