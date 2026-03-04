Nel corso di un'intervista rilasciata al canale YouTube di Gian Luca Rossi, Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha parlato così dei nerazzurri e di Cristian Chivu:
Cordoba: “Chivu ha compattato l’Inter, arriva subito ai giocatori. Ha reso il calcio…”
"Ho sempre detto che un giocatore che arriva all'Inter deve provare a vincere tutto, te lo impone quella maglia. Dopo, è ovvio che durante la strada ci sono delle priorità strategiche per ottenere il massimo nella stagione. Col Como è stata una partita a scacchi, le squadre aspettavano l'errore dell'altra per colpire. Non è stata una partita bellissima, ma le due squadre si rispettavano e che non volevano aprirsi troppo per non essere colpite. L'Inter si è ripresa quest'anno da quella batosta in finale di Champions League, non so quante squadre ci sarebbero riuscite".
"Chivu ha un linguaggio che arriva ai giocatori, arriva subito alla squadra. La gestione dello spogliatoio in certi casi è ancora più importante. Non si è inventato chissà che, ma ha compattato la squadra. Non mi aveva mai dato l'impressione di voler fare l'allenatore, la società è stata brava a fare questa scelta. Lui fa parte dell'Inter, della storia recente, fa vedere il calcio in maniera più semplice, più vicino al tifoso".
