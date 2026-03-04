"Ho sempre detto che un giocatore che arriva all'Inter deve provare a vincere tutto, te lo impone quella maglia. Dopo, è ovvio che durante la strada ci sono delle priorità strategiche per ottenere il massimo nella stagione. Col Como è stata una partita a scacchi, le squadre aspettavano l'errore dell'altra per colpire. Non è stata una partita bellissima, ma le due squadre si rispettavano e che non volevano aprirsi troppo per non essere colpite. L'Inter si è ripresa quest'anno da quella batosta in finale di Champions League, non so quante squadre ci sarebbero riuscite".