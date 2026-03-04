FC Inter 1908
A Radio TV Serie A, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita di Coppa Italia contro l'Inter
Intervistato da Radio TV Serie A, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita di Coppa Italia contro l'Inter:

"Penso che i ragazzi abbiano fatto una buona partita. Nell'ultima settimana abbiamo giocato contro Milan, Juventus e Inter, le tre squadre, insieme al Napoli, più forti della Serie A e la squadra ha lottato e saputo gestire i momenti. Abbiamo sempre, anche oggi (ieri, ndr) avuto più occasioni dell'avversario di vincere la partita. L'Inter non è mai arrivata praticamente alla nostra porta, noi invece abbiamo avuto tre occasioni importanti. Peccato non aver fatto gol".

"Finale? Ci siamo guadagnati la possibilità di andare a San Siro e giocarcela, due anni fa non l'avremmo immaginato. I ragazzi hanno fatto una partita importante, difensivamente solida. Loro hanno fatto una partita diversa da quelle che sono abituati a fare in campionato. Solitamente è una squadra dominante, che pressa alto e che ti viene ad aggredire. Invece abbiamo dominato, loro invece, soprattutto negli ultimi 10', non volevano attaccare. Pensano di potersela giocare meglio in casa".

(Fonte: Radio TV Serie A)

