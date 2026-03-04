Intervistato da Radio TV Serie A, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita di Coppa Italia contro l'Inter:
Como, Fabregas: “Inter di solito dominante, qui non ha mai attaccato. Andremo a San Siro per…”
"Penso che i ragazzi abbiano fatto una buona partita. Nell'ultima settimana abbiamo giocato contro Milan, Juventus e Inter, le tre squadre, insieme al Napoli, più forti della Serie A e la squadra ha lottato e saputo gestire i momenti. Abbiamo sempre, anche oggi (ieri, ndr) avuto più occasioni dell'avversario di vincere la partita. L'Inter non è mai arrivata praticamente alla nostra porta, noi invece abbiamo avuto tre occasioni importanti. Peccato non aver fatto gol".
"Finale? Ci siamo guadagnati la possibilità di andare a San Siro e giocarcela, due anni fa non l'avremmo immaginato. I ragazzi hanno fatto una partita importante, difensivamente solida. Loro hanno fatto una partita diversa da quelle che sono abituati a fare in campionato. Solitamente è una squadra dominante, che pressa alto e che ti viene ad aggredire. Invece abbiamo dominato, loro invece, soprattutto negli ultimi 10', non volevano attaccare. Pensano di potersela giocare meglio in casa".
(Fonte: Radio TV Serie A)
