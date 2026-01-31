FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Corvi: “Non sono stupito da Chivu: ci fa piacere che lui e Bonny siano…”

news

Corvi: “Non sono stupito da Chivu: ci fa piacere che lui e Bonny siano…”

Corvi: “Non sono stupito da Chivu: ci fa piacere che lui e Bonny siano…” - immagine 1
Edoardo Corvi, portiere del Parma, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole su Chivu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Edoardo Corvi, portiere del Parma, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole sull'ex tecnico degli emiliani oggi all'Inter Cristian Chivu.

Chivu Inter
Getty Images

«Non sono stupito da Chivu: ha grande personalità, sono contento di come stia andando, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Non tifiamo per nessuno, ma dal punto di vista affettivo ci fa piacere che lui e Bonny siano in quella posizione».

Leggi anche
Pillon: “Inter, tanti punti di vantaggio. Non direi scudetto in cassaforte, ma…”
Modena, il presidente Rivetti: “Massolin è un marziano, incredibile. Sono felice...

© RIPRODUZIONE RISERVATA