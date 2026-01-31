Edoardo Corvi, portiere del Parma, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole sull'ex tecnico degli emiliani oggi all'Inter Cristian Chivu.
«Non sono stupito da Chivu: ha grande personalità, sono contento di come stia andando, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Non tifiamo per nessuno, ma dal punto di vista affettivo ci fa piacere che lui e Bonny siano in quella posizione».
