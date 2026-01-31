FC Inter 1908
Pillon: “Inter, tanti punti di vantaggio. Non direi scudetto in cassaforte, ma…”

Intervistato da TMW Radio, Bepi Pillon, ex allenatore tra le altre del Treviso, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto
Marco Macca
Intervistato da TMW Radio, Bepi Pillon, ex allenatore tra le altre del Treviso, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto:

“Per il Napoli la sconfitta per 3-0 contro la Juve è un brutto colpo. Ma quando ti mancano tanti calciatori è normale avere qualche problema”.

L’Inter ha ipotecato lo Scudetto?

“Nove punti di vantaggio sul Napoli, come cinque sul Milan sono tanti. Il campionato è lungo, tutto può succedere. Non direi che lo Scudetto è già in cassaforte, ma l’Inter è in grande forma”.

(Fonte: TMW)

