“Per il Napoli la sconfitta per 3-0 contro la Juve è un brutto colpo. Ma quando ti mancano tanti calciatori è normale avere qualche problema”.

L’Inter ha ipotecato lo Scudetto?

“Nove punti di vantaggio sul Napoli, come cinque sul Milan sono tanti. Il campionato è lungo, tutto può succedere. Non direi che lo Scudetto è già in cassaforte, ma l’Inter è in grande forma”.