Intervistato da TMW Radio, Bepi Pillon, ex allenatore tra le altre del Treviso, ha fatto alcune considerazioni sulla lotta scudetto:
Pillon: “Inter, tanti punti di vantaggio. Non direi scudetto in cassaforte, ma…”
“Per il Napoli la sconfitta per 3-0 contro la Juve è un brutto colpo. Ma quando ti mancano tanti calciatori è normale avere qualche problema”.
L’Inter ha ipotecato lo Scudetto?—
“Nove punti di vantaggio sul Napoli, come cinque sul Milan sono tanti. Il campionato è lungo, tutto può succedere. Non direi che lo Scudetto è già in cassaforte, ma l’Inter è in grande forma”.
(Fonte: TMW)
