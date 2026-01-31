Il presidente del Modena, Carlo Rivetti, ha appena chiuso un'operazione importante con l'Inter.
Il passaggio di Yanis Massolin all'Inter è cosa fatta: 3,5 milioni di euro più bonus. Lo stesso Rivetti, intervistato da Dazn, presenta così il centrocampista francese:
Lui, grande tifoso nerazzurro e ammiratore di Lautaro Martinez. Il passaggio di Yanis Massolin all'Inter è cosa fatta: 3,5 milioni di euro più bonus. Lo stesso Rivetti, intervistato da Dazn, presenta così il centrocampista francese:
"Massolin è un marziano. E' incredibile, secondo me è ancora acerbo, ha ampi margini di miglioramento. Sono molto contento che giochi, trovo che il nostro paese non sia un paese per giovani, è un paese per vecchi. Qua si dice che non si fanno giocare i giovani per non bruciarli, poi non li facciamo giocare e li bruciamo. I giovani sono bravi, ai giovani devi dare opportunità e occasioni"
