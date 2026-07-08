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Costacurta: “Mi spiace l’Inter abbia preso 2 no importanti sul mercato, significa che…”

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"I nerazzurri sono i più attrezzati per arrivare almeno agli ottavi di finale, poi dipenderà da chi troveranno", dice Costacurta
Matteo Pifferi Redattore 

Nel corso di un'ampia intervista a Tuttosport, Alessandro Costacurta ha parlato della prossima Champions League ma per quel che concerne le squadre italiane:

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«Sicuramente i nerazzurri sono i più attrezzati per arrivare almeno agli ottavi di finale, poi dipenderà da chi troveranno. Purtroppo il discorso è semplice: sulla carta Psg, Bayern, Barcellona, Real Madrid e almeno quattro inglesi sono più forti. Quindi arrivare ai quarti sarebbe un’impresa.

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Getty Images

Mi dispiace che l’Inter abbia ricevuto due no importanti sul mercato. Se giocatori come Palestra e pure Nico Paz preferiscono andare altrove piuttosto che in un club come l’Inter, significa che non c’è più l’appeal di una volta e non è un bel segnale per le nostre big. Si sono scelti i soldi o la comfort zone».

Le altre?

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«Penso che faranno fatica. Il Napoli è solido, ma non lo vedo fra le prime quindici. Se Allegri allenasse il Bayern, forse raggiungerebbe la finale, con questo Napoli non so. Non credo che Max sia il tecnico giusto, oggi, per fare un tipo di percorso in Europa. Roma e Como mi incuriosiscono, possono essere delle outsider per il gioco che esprimeranno e le guarderò volentieri».

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