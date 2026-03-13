Costacurta: “L’Inter vincerà lo scudetto! L’anno scorso stagione pazzesca ma..”

Alessandro Costacurta era presente a Milan per la tappa italiana del World Legends Padel Tour 2026. L'ex difensore del Milan ha parlato anche di Inter:

"L'Inter vincerà lo scudetto. Abbiamo già una partita di campionato per capire però se i nerazzurri si sono risollevati non solo dal derby, ma dal Bodo. Secondo me ha fatto peggio per il morale dell'Inter l'eliminazione in Champions che il derby. Anche l'Atalanta ha subito un bel colpo e dovrà reagire, vediamo cosa succederà".

Sulla stagione dell'Inter

"L'Inter ha puntato da subito sul vincere qualcosa, anche mentalmente. L'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca, ma in realtà alla fine non ha vinto niente. Come diceva un grande allenatore ex Inter, quando hai tituli zero, qualche casino l'hai combinato. Per questo i nerazzurri quest'anno hanno puntato subito sull'obiettivo importante, che era lo scudetto".