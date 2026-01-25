FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Roma-Milan 1-1, risultato giusto? Florenzi e Costacurta: “No, meritava di più…”

ultimora

Roma-Milan 1-1, risultato giusto? Florenzi e Costacurta: “No, meritava di più…”

Roma-Milan 1-1, risultato giusto? Florenzi e Costacurta: “No, meritava di più…” - immagine 1
E' terminato 1-1 il big match di questa sera dell'Olimpico tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Max Allegri: il parere del club
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' terminato 1-1 il big match di questa sera dell'Olimpico tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Max Allegri. Una la domanda posta a Sky Calcio Club: il risultato è giusto?

Roma-Milan 1-1, risultato giusto? Florenzi e Costacurta: “No, meritava di più…”- immagine 2
Getty Images

Interviene Alessandro Florenzi: "Forse no". Billy Costacurta concorde: "Beh, meritava più la Roma". Florenzi chiosa: "Assolutamente sì".

Leggi anche
Juve-Napoli, Varriale: “Ai bianconeri serve una decisione arbitrale scandalosa....
Biasin: “Conte parla di calendario intasato, mercato, ma non parla mai di una cosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA