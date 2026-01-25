E' terminato 1-1 il big match di questa sera dell'Olimpico tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Max Allegri. Una la domanda posta a Sky Calcio Club: il risultato è giusto?
Roma-Milan 1-1, risultato giusto? Florenzi e Costacurta: “No, meritava di più…”
Interviene Alessandro Florenzi: "Forse no". Billy Costacurta concorde: "Beh, meritava più la Roma". Florenzi chiosa: "Assolutamente sì".
