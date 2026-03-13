"Mi auguro che possa essere come Brozovic per quanto riguarda la carriera in Serie A", ammette Prosinecki su Sucic

Matteo Pifferi Redattore 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 17:46)

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Flashcore, Robert Prosinecki, leggenda del calcio prima jugoslavo e poi croato, ha parlato anche di Petar Sucic e della avventura all'Inter:

"È arrivato dalla Bosnia ed Erzegovina e ha avuto una grande esperienza al Dinamo Zagabria. Si vede che ha tantissimo talento, lavora per la squadra, ha una mentalità impressionante e sa giocare. Mi auguro che possa essere come Brozovic (per quanto riguarda la carriera in Serie A). Probabilmente non ha il livello di Luka, ma è lì e sono sicuro che può giocare ad alto livello"

Su Modric

"È speciale, ha 40 anni e gioca ancora a calcio vero. Tanti anni al Real Madrid, ora al Milan, ancora con la nazionale... È arrivato secondo e terzo al Mondiale con un paese di quattro milioni o tre milioni e mezzo di abitanti. Non è normale. Fisicamente, cosa posso dire? È incredibile che riesca a reggere a questo livello, non in campionati di poco conto. Solo lui può farlo. È andato in Italia per la sua mentalità, per vincere il campionato lì. E sarà al Mondiale. Chapeau".

Su Dzeko

"A 39 anni, alla Fiorentina, non è andato molto bene. È un goleador nato, con più di 50 gol in ogni campionato in cui ha giocato. Manchester City, Roma, Inter... Impressionante. Con oltre 1,90 di altezza è tecnicamente bravo. È molto importante per la sua nazionale, probabilmente il migliore di sempre".