Carlo Cottarelli, economista, tifoso dell'Inter e ideatore di Interspac, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco le sue parole verso la gara con il Bayern Monaco e non solo: «In Germania è andata bene, adesso vediamo il ritorno, c’è il rischio di essere troppo entusiasti e sarebbe pericolosissimo. Secondo le analisi che abbiamo fatto per Interspaco popolare restano una delle fonti di ispirazione, anche se non l’unica ovviamente, visto che in Germania ci sono i club, che per legge, vengono sostenuti a 360° dai tifosi».