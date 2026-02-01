Zielinski a InterTV: “Bisogna vincere e fare il nostro gioco. La mia versione è…”

I nerazzurri sono di scena oggi allo Zini di Cremona per la sfida valida per la 23a giornata di serie A. L'obiettivo minimo dei nerazzurri è mantenere il Milan a cinque punti di distanza. I grigiorossi non vincono da quasi due mesi. Queste le parole di Zielinski rilasciate ai microfoni di InterTV: "Non ci sono gare facili, non si può sottovalutare nessuno, la Cremonese ha dimostrato di poter stare a questi livello, bisogna esser concentrati con voglia di vincere. Bisogna vincere, fare il nostro gioco, esser la miglior versione di noi stessi e portare punti a Milano. La mia versione? Sto bene, sono contento non ho problemi fisici e cerco sempre di migliorare"