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fcinter1908 news interviste Zanetti: “Vedo bene Mou al Real. Paz sarà fondamentale. E Lautaro vuole…”

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Zanetti: “Vedo bene Mou al Real. Paz sarà fondamentale. E Lautaro vuole…”

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Intervistato da El Desmarque, Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da El Desmarque nella pancia del Bernabeu dopo la partita tra le Legends di Inter e Real Madrid, Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Zanetti: “Vedo bene Mou al Real. Paz sarà fondamentale. E Lautaro vuole…”- immagine 2

"Ho un bellissimo ricordo del Bernabeu perché credo di aver vissuto qui una delle notti più indimenticabili della mia vita. Oggi ci siamo ritrovati nello stesso spogliatoio in cui eravamo il giorno della finale, quindi per noi tifosi dell'Inter sarà sempre fonte di grande emozione".

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Getty Images

"Mourinho al Real Madrid? Lo vedo molto bene. Penso che José abbia grande personalità, conosce molto bene questo club, e sicuramente cercherà di trasmettere tutte le sue conoscenze affinché il Real Madrid possa essere competitivo in tutte le competizioni. Nico Paz? Potrebbe essere fondamentale. È giovane, penso che questo Mondiale sia una grande opportunità per lui di dimostrare tutto il suo potenziale. L'Argentina ha anche Lautaro Martínez, un attaccante che sicuramente avrà voglia di fare un grande Mondiale".

(Fonte: El Desmarque)

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